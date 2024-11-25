Власти Арзамаса пояснили причину «дырок» в остановочном комплексе

Жители Арзамаса обеспокоены внешним видом остановочного корпуса, который появился на одной из улиц города, сообщил newsnn.ru.

Жители сообщили, что в металлические проемы не вмонтированы стекла, поэтому образовались «дырки». В телеграм-канале «Арзамас Live» горожане поделились опасениями, что остановочный комплекс не защитит ожидающих пассажиров от снега, дождя и прочих природных явлений.

В администрации города корреспонденту NewsNN сообщили, что в настоящее время установка остановки выполнена частично. Горожан призвали не волноваться. В скором времени все работы будут завершены, тогда можно будет оценивать комфортабельность и внешний вид нового объекта.

Ранее сообщалось, что ремонт остановок провели на девяти региональных дорогах Подмосковья.