Ремонт остановок провели на девяти региональных дорогах Подмосковья

Так, работы прошли на Московском шоссе в Серпухове, улице Советской Конституции в Ногинске, улице Дзержинского в Ивантеевке, Донинском шоссе в Раменском и Осташковском шоссе в коттеджном поселке Беляниново и деревне Беляниново. Помимо этого, ремонт провели на улице Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, улице Московской в деревне Леоново под Истрой и улице Центральной в рабочем поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. В ведомстве уточнили, что специалисты проводят обследования дорожной сети на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.