Власти Гвинеи-Бисау пригласили сына Кадырова давать уроки стрельбы для их военных

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретил на родной земле президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало и рассказал на странице в интерне- мессенджере , как прошла встреча иностранной делегации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил гостей в Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Президент Республики Гвинея-Бисау отметил заинтересованность в обучении своих военных, как на территории России, так и дома. Куратор РУС, начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров продемонстрировал мастерство владения оружием.

«Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», — проинформировал Рамзан Кадыров.

Стороны договорились развивать отношения в различных направлениях экономики и политики. Иностранная делегация сообщила, что опыт развития Чеченкой республики будет применен ими на Родине.

Делегация возложила цветы к Мемориалу памяти Ахмата-Хаджи. Для гостей провели экскурсию. Делегация пообщалась со студентами-земляками, которые прибыли в Грозный. Лидер Республики Гвинея-Бисау заявил о намерении построить проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице.

РБК напоминает, что улица, названная в честь отца нынешнего руководителя российской республики, в 2004 году появилась в столице. Знаковое событие произошло после трех месяцев после гибели главы в результате теракта. В Махачкале в разные годы были открыты две улицы. За границей улица есть в Израиле.

«Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты. Россия – гостеприимная страна!» — заявил глава Чеченской республики Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров выложил в сеть видео, как он в одиночку толкает огромный внедорожник.