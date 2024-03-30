Власти Киевской области заявили об установке около десяти тысяч «зубов дракона»

Глава областной военной администрации Руслан Кравченко на странице в интернет-мессенджере заявил об установке около десяти тысяч «зубов дракона» (противотанковых заграждений) в столичном регионе.

Строительство начали в рамках поставленных государством заданий. Предварительно киевские власти провели консультации с военными, чтобы узнать о лучших способах защиты границ региона. Вдоль линии сооружены различные укрепления, в частности, траншеи и блиндажи. Ход работ на строительных объектах постоянно контролируется различными правительственными органами.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что на строительство фортификационных сооружений выделили примерно 525,6 миллиона долларов. Некоторые депутаты Верховной рады уверены, что предоставленных средств недостаточно. О необходимости укрепления границ между областями также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что конгресс США пока не знает, как теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» повлияет на дальнейшее выделение Украине денег и военной техники.