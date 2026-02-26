Власти Кузбасса приняли решение о переименовании Шерегеша — горнолыжный курорт ждет масштабное развитие

Власти Кузбасса приняли решение о переименовании горнолыжного курорта Шерегеш, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Новое название внесут в генплан. С соответствующим документом ознакомился корреспондент издания.

По информации издания, горнолыжный курорт находится в городском поселении. Согласно новому статусу, теперь популярная зона отдыха расположена в городе-курорте Шерегеш.

По данным издания, переименование — не самое главное. Теперь город-курорт внесли в план развития. Обновления будут происходить поэтапно на протяжении нескольких лет. Спортивно-туристический комплекс также ждет реконструкция.

По информации издания, планируется строительство собственного аэропорта «Шерегеш». Специалисты сейчас составляют документы по плану здания и территории, которые до конца марта должны поступить на экспертизу для оценки.

По данным издания, в настоящее время горнолыжный курорт — это способ весело и спортивно провести время. Однако вскоре на территории появится санаторно-реабилитационный центр, чтобы курортное место также ассоциировалось с оздоровлением.

