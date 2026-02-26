Спрос туристов на Сочи сократился до 30% из-за налетов беспилотников и проблем с аэропортом

В январе-феврале 2026 года спрос на отдых в Сочи сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ». Главная причина — участившиеся атаки беспилотников на гражданские объекты, из-за которых аэропорт Сочи регулярно вводит ограничения на прием и выпуск рейсов. Это привело к корректировкам в расписании и нервозности среди туристов, многие из которых предпочли не рисковать отпуском.

Сочи в гораздо большей степени зависит от авиасообщения, чем другие курорты: только 15% гостей приезжают на автомобилях. Остальные пользуются самолетами, и любые перебои в работе аэропорта сразу сказываются на бронированиях.

Кроме того, на снижение спроса повлияли высокая стоимость авиаперевозок и общая дороговизна отдыха. Укрепление курса рубля сделало зарубежные направления более доступными, и часть туристов предпочла поехать в Турцию или Египет.

На этом фоне резко вырос интерес к другим российским курортам. Спрос на Анапу увеличился на 86% год к году, на Геленджик — на 72%. Хотя туристы ожидают возобновления полноценной работы пляжей Анапы после проблем с крушением танкеров, эксперты считают, что это мало повлияет на сезон в целом.

В целом по Краснодарскому краю прогнозируется либо сохранение спроса на уровне прошлого года, либо незначительный рост на 2-3%. А вот Крым может показать лучший результат с 2014 года: продажи туров на полуостров уже сейчас на 14% превышают показатели прошлого года.

Ранее сообщалось, что туры в Анталию распродают по рекордно низким ценам от 24 тысяч рублей.