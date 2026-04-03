Власти самоустранились или поддерживают детей? Мама спортсмена рассказала, что на самом деле происходит с «Синей сопкой»

Горнолыжный комплекс «Синяя сопка» не работает с 2022 года, однако в последнее время вокруг него вновь начались дискуссии. Мама одного из воспитанников спортивной школы Анна рассказала, как, по ее мнению, происходило закрытие комплекса, сообщил vostokmedia.com.

По мнению 33-летней Анны, само закрытие базы никого не удивило — оно стало логичным финалом долгого периода запустения. Как рассказывают родители юных спортсменов, тренировавшихся здесь, упадок назревал постепенно.

По мнению родителей, равнодушное отношение к работе центра и к тренерскому штату привело к тому, что специалисты начали увольняться один за другим. Вслед за наставниками потянулись и дети — часть из них перебралась в другие спортивные школы.

«Базу просто перестали содержать, вывезли все оборудование — а как красиво рассказывали о перспективах», — высказала мнение Анна.

В интернете стали появляться сообщения о том, что муниципальные власти якобы отстранились от решения проблем спортивного объекта и по сути оставили детскую спортшколу без тренировочной базы. Однако Анна высказала мнение, что администрация, напротив, всячески поддерживает юных спортсменов.

«Для круглогодичной подготовки предоставляются помещения и площадки в муниципальных учреждениях. Но зимой, без своего склона, приходится арендовать „Комету“. Это неудобно и дорого. Хочется, чтобы „Синяя сопка“ наконец заработала», — рассказала мама юного спортсмена.

