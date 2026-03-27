Военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж» прошел в Подмосковье

Масштабный военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж» прошел в Московской области на базе УСК «Подмосковье» в Щелково. Мероприятие организовано администрацией городского округа Щелково совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области при поддержке Правительства Московской области.

«Обращаюсь к школьникам: вам есть на кого равняться. Жизненный путь наших отважных ветеранов станет для вас ориентиром. Учитесь у них стойкости, любите свою страну так же крепко и всегда стремитесь быть достойными их подвигов», – поприветствовала участников исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Наталья Нестерова.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 4/4

В мероприятии приняли участие свыше 200 человек — школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Участники боролись за кубок ветерана СВО Виктора Дядюры. Они выполнили несколько заданий, в том числе по строевой выучке, тактической медицине, огневой подготовке. Помимо этого, ребятам нужно было продемонстрировать знание азбуки Морзе и воинских званий, выполнить комплексный тест Купера на физическую выносливость.

Главными арбитрами и почетными гостями турнира стали ветераны СВО, члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. В их число вошли летчик-космонавт полковник ВКС, Герой РФ Евгений Тарелкин; Герой ЧВК Вагнер, награжденный медалью за отвагу, медалью за отвагу ЛНР Георгиевским крестом 4 степени, Платиновой звездой Александр Павлов; кавалер ордена Мужества, награжденный медалью «За воинскую доблесть» 2 степени Николай Смирнов; кавалер Ордена Мужества, награжденный Медалью участника СВО, Георгиевским крестом 4 ст. (ЛНР), медалью Министерства обороны РФ, ЛНР, ДНР, общественных организаций Вячеслав Артемов; участник СВО, награжденный Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, медалью МО России Участнику СВО, Георгиевским крестом IV степени, медалью «Участника СВО» Александр Полянский.

«Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята – будущее нашей страны», – отметил кавалер ордена Мужества Виктор Дядюра.

Кавалер трех орденов Мужества, председатель Ассоциации Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что ребята, участвующие в турнире, на деле доказали свою готовность к испытаниям.

«Наша задача – быть рядом, направлять их и показывать, что героизм начинается с дисциплины, отличного знания истории и умения вовремя прийти на помощь товарищу. Этот турнир в Щелково задал высокую планку для всего Подмосковья», – сказал он.

В рамках мероприятия также состоялась отправка гумпомощи от администрации Щелково и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. В состав посылки вошли письма и рисунка от детей округа — более 2 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.