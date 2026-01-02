Телеграм-канал опубликовал видео, которые блогеры размещают в своих каналах. В них люди из различных стран на разных языках делятся с подписчиками своими ноубай-листами. Для понимания тренда важно вспомнить листы желаний: люди рисовали или приклеивали к стендам то, что им хотелось бы иметь. Теперь же зумеры составляют списки того, что ни в коем случае не купят в 2026 году.

«Причина — высокие цены и общее перепотребление, все хотят отказаться от импульсивных покупок», — сообщил телеграм-канал.

Зумеры рассказывают, что в 2026 году можно отказаться от многих вещей: не пользоваться без крайней необходимости такси, часто не заказывать еду и посещать рестораны в редких случаях, снизить расходы на косметику, украшения. Одно из правил блогера — отказаться от новой бытовой техники. Зумеры готовы приобретать что-то только при условии, что старая техника сломалась и обойтись без нее не выйдет.

Одна из российских блогерш рассказала, что в нынешнем году не покупала новые новогодние игрушки. По ее мнению, можно не тратить деньги и украшать дом тем декором, который был приобретен ранее. Девушка призвала радоваться тому, что уже есть в жизни человека.

