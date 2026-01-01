Россиянам рассказали, как правильно распределить январскую зарплату, полученную в декабре

Многие компании выплачивают заработную плату своим сотрудникам за январь уже в конце декабря. Это удобно для покрытия праздничных расходов.

Однако, как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, такой подход таит в себе риск остаться без денег к середине января, особенно после длительных новогодних каникул. В интервью Life.ru, финансист подчеркнул необходимость грамотного распределения полученной суммы.

Для начала необходимо сразу отложить деньги на обязательные ежемесячные платежи. Речь идет об оплате коммунальных услуг, аренды жилья, интернета, мобильной связи и других фиксированных расходов.

Как правило, на эти цели уходит от 30 до 40% от общего дохода. Деньги лучше всего хранить на отдельном счете или карте, чтобы случайно не потратить их на другие нужды.

Следующий шаг — детальное планирование бюджета на январь. Следует составить таблицу, в которой будут учтены все планируемые доходы и расходы. Помимо обязательных платежей, в нее нужно включить траты на новогодние подарки, праздничный стол, развлечения, а также создать резервный фонд на непредвиденные ситуации.

Для экономии средств эксперт посоветовал совершать крупные покупки по заранее составленному списку, чтобы избежать импульсивных и ненужных трат в последний момент. Если же возникло сильное желание что-то купить, стоит отложить решение как минимум на сутки.

Кроме того, перед покупкой всегда полезно сравнить цены в разных магазинах и выбрать наиболее выгодное предложение.

Категорически не рекомендуется влезать в долги, особенно под высокие проценты, так как расплачиваться по ним придется долго. Активное использование акций, скидок и программ кэшбэка поможет вернуть часть потраченных денег.

Наконец, систематический учет всех доходов и расходов позволит наглядно увидеть, куда уходят финансы, и найти дополнительные возможности для экономии.

