Вмятина на предкрылке и семь часов ожидания: всех уфимцев сняли с рейса в Китай

Вечерний рейс из Уфы в Санью в четверг, 20 ноября, был остановлен прямо перед вылетом, сообщил mkset.ru со ссылкой на телеграм-канал «Авиаторщина».

По информации издания, перед полетом самолет обследуют при помощи специализированной машины — деайсера. При помощи оборудования специалисты удаляют ледяную корку, снег и наледь с корпуса и крыльев самолета. Также они могут защитить поверхность лайнера от повторного обледенения. Пассажиры рассказали, что в четверг, 20 ноября, уже заняли свои места в самолете, который направлялся в Китай.

«Потом вдруг выключили свет, открыли двери и попросили всех выйти. Никто не понимал, что происходит, только позже услышали, что крыло задели машиной», — рассказала пассажирка Карина, летевшая с семьей на отдых.

По данным издания, во время обработки деайсер задел предкрылок правого полукрыла. На металле остались вмятина и длинные царапины. Командир снял борт с рейса для обеспечения безопасности пассажиров. Авиакомпания приняла решение отправить резервный борт. Через семь часов все пассажиры (247 человек) вылетели в китайский город. Пассажирка Карина рассказала, что люди переживали. Однако все понимали, что лучше опоздать, чем во время полета столкнуться с непредвиденной ситуацией.

