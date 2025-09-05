Внедорожник врезался в многоквартирный дом: выяснилось, почему не провели освидетельствование

В Кемерово несколько дней назад внедорожник врезался в многоквартирный дом, но жильцы не проинформировали о происшедшем в полицию. Фото распространились по соцсетям. На данный момент личность водителя установлена — 31-летняя автоледи не справилась с управлением, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, очевидец снял инцидент во дворе на видео и выложил его в Сеть. Автор уверен, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. К подобному мнению он пришел из-за особенного стиля вождения женщины. Освидетельствование проведено не было.

Источник «Сибдепо» пояснил, что освидетельствование могли провести в день происшествия. Для процедуры необходимо было проинформировать об инциденте сотрудников правоохранительных органов. Исследования, проведенные через несколько дней, не помогли бы подтвердить или опровергнуть факт опьянения.

Автор видео из соцсетей обратил внимание, что сразу после инцидента женщина сняла с автомобиля государственные номера. По словам очевидца, она обратилась за помощью к двум мужчинам. Водитель утверждала, что ее супруг, если узнает о происшедшем, негативно воспримет информацию.

«В результате несколько мужчин помогли пьяной даме скрутить номера, пока она жаловалась, что "ее муж убьет" за такую выходку», — написал автор сообщения.

Сотрудники правоохранительных органов ознакомились с информацией, которая появилась в соцсетях, сообщили в региональной полиции.

«Вместе с тем полицейские выяснили, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами, не зарегистрировала автомобиль в установленном порядке и не имела полиса ОСАГО», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Москве: несколько мотоциклов и каршеринг пострадали.