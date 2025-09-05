Массовое ДТП в Москве: несколько мотоциклов и каршеринг пострадали

В Москве зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием мотоциклистов. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Москва с огоньком».

На кадрах, запечатленных свидетелем, можно увидеть мотоциклы, лежащие на проезжей части. Помимо мототранспорта, участником аварии стал автомобиль, принадлежащий сервису каршеринга. На видеозаписи видно, что он перекрывает движение другим транспортным средствам, а на его корпусе заметны повреждения, свидетельствующие о столкновении.

Дорожное покрытие усыпано осколками, а на заднем плане заметен человек, предположительно один из мотоциклистов, испытывающий сильную боль.

Информация о количестве пострадавших в настоящее время не разглашается. Инцидент произошел в районе торгового центра «Авеню», расположенного в столице.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Саратовской области.