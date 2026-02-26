Внезапное препятствие: фура в кювете остановила поток машин на трассе Кузбасса

На трассе в Кузбассе вылетевшая в кювет фура собрала многокилометровую пробку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники ГИБДД заметили большегруз, который оказался в кювете, и оказали помощь водителю фуры, сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Водитель рассказал, что не смог справиться с управлением многотонного грузовика из-за погодных условий. Он потерял контроль над управлением. Фура вылетела в кювет, но вернуться на трассу самостоятельно водитель не смог.

По информации ведомства, дорожные полицейские задействовали спецтехнику и организовали безопасный проезд на указанном отрезке трассы на время возвращения автомобиля на дорогу. Сотрудники предоставили видео.

«Водитель поблагодарил сотрудников госавтоинспекции за помощь и профессионализм», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Пулковском шоссе произошло несколько ДТП, из-за которых образовалась «бордовая» пробка.