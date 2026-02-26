На Пулковском шоссе произошло несколько ДТП, из-за которых образовалась «бордовая» пробка

Утро 26 февраля в Санкт-Петербурге началось с транспортных проблем. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Пулковском шоссе, одном из ключевых выездов из города, образовались многокилометровые заторы.

Пробка тянется от перекрестка Волхонского, Кировского и Пулковского шоссе и практически до самого Кольцевой автодороги (КАД).

Причина коллапса — несколько дорожно-транспортных происшествий. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что на подъезде к знаменитому «кольцу» зафиксировано сразу три аварии. Люди жалуются, что транспорт стоит уже очень долго и ситуация не улучшается.

Из-за пробок нарушен график общественного транспорта. Автобусные маршруты следуют с задержками, которые достигают 30 минут. Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездки.

Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается на Петербургском шоссе, где также скопилась пробка «бордового» цвета. Водителям советуют по возможности искать альтернативные пути объезда.

