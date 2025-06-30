Во дворе Кемерово полыхали все постройки: спасатели рассказали об увиденном

В ночь на 30 июня спасатели в Кемеровской области выезжали на вызов по адресу, где полыхали хозяйственные постройки. К моменту приезда пламя успело частично перекинуться на жилой дом. По прибытии специалисты оценили обстановку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на территории частного дома расположены хозяйственные постройки, которые были охвачены пламенем. На момент прибытия спасателей МЧС полностью полыхали гараж и баня, частично горел дом. Крыша бани рухнула, а стены почернели. Гараж, в котором хранились различные предметы, сгорел. Часть отделки жилого дома расплавилась.

«Общая площадь пожара — 60 кв. м. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба МЧС Кузбасса корреспонденту «Сибдепо».

По предварительной версии специалистов, жильцы дома растопили печку и не следили за ее состоянием. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. В телеграм-канале ведомства проинформировали, что в устранении пламени в СНТ «Азотовец» принимали участие семь специалистов. На место происшествия были направлены две спецмашины. Всего в ночь на 30 июня в регионе зафиксировано 13 пожаров.

Ранее сообщалось, что жителям Химок рассказали о правилах пожарной безопасности.