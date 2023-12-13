Во Владивостоке используют АСУД для контроля движения автомобилей

Во Владивостоке активно используют АСУД - автоматизированную систему управления дорожным движением. Уже установили 15 светофоров, но работа в данном направлении будет продолжена, сообщает vostokmedia.com .

АСУД позволяет контролировать ситуацию на дорогах в дистанционном режиме. Систему светофоров можно назвать умной. Если где-либо произошло ДТП или образовалась пробка, система самостоятельно принимает необходимое в данной ситуации решение: увеличивает или уменьшает длительность ожидания светофоров на ближайших перекрестках или же временно переводит их в режим «ожидания».

Управляют автоматизированной системой специалисты Центра управления дорожным движением. Вручную сотрудники корректируют те участки дороги Владивостока, где в пиковые часы передвигается большой поток общественного транспорта.

Автоматические настройки системы и своевременное вмешательство профессионалов показывают положительную тенденцию. Системой пользуется все больше российских городов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье регулярно корректируют режим работы светофоров.