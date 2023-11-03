Во Владивостоке начали подготовку к обильному снегопаду

Глава Владивостока Константин Шестаков на странице в интернет-мессенджере рассказал, как город готовится к уборке снега и обледенений на дорогах, сообщает zr.media .

Синоптики сообщили, что 6 и 7 ноября во Владивостоке ожидается сильный дождь. Глава города отметил, что подготовки к уборке территорий начались заблаговременно. В первую очередь была проверена вся имеющаяся спецтехника. Часть автомобилей закупили дополнительно. 212 единиц техники готовы к работе. Прошлой зимой с очисткой снега справлялось на 46 единиц меньше.

Глава Владивостока напомнил, чем обычно заканчивается сильный дождь. Ветер и перепады температуры приводят к образованию заледеневшей корки. Поэтому уже подготовлено все необходимое: специальная техника, растворы для посыпки дорог, химреагенты. Сотрудники проинформированы, что в случае необходимости будут работать в дополнительные смены.

Также местная власть планирует заключить договоры с предприятиями Владивостока, чтобы иметь возможность пользоваться их грузовой техникой. Обычно такая необходимость возникает, когда выпадает много снега. Его необходимо вывозить за черту города.

В социальных сетях россияне высказывают мнения, что от грамотного главы города очень многое значит. Так, в Карелии коммунальные предприятия не убирают снег и сосульки. В Петрозаводске глыба льда чуть не убила женщину. И это не единственный случай, когда с крыш падают обмерзшие наросты. Глава минздрава республики рассказал, сколько уже травмированных из-за скользких тротуаров и поделился рекомендациями правильного выбора зимней обуви. Горожане винят местные власти, которые не курируют работу управляющих компаний.