Жители Карелии возмущены работой ТСЖ: падающие сосульки и обледенение дорог

Жители Карелии возмущены тем, как управляющие компании убирают улицы городов. Есть претензии и к ответственным органам, которые должны контролировать их работу. В социальных сетях горожане активно обсуждают проблемы и выкладывают фото и видео, сообщает karelinform.ru .

В Петрозаводске выложили видео, как с крыши здания упала большая глыба льда. Она обрушилась на крышу небольшого магазинчика, расположенного по центральной улице на первом этаже. Проходящие в этот момент люди не пострадали. Ранее в городе глыба льда чуть не убила женщину. Она успела отскочить. В социальных сетях жительница Петрозаводска отметила, что в городе нет компетентного руководителя.

Угроза подстерегает жителей Петрозаводска не только с воздуха. 55 человек обратились в больницы из-за травмирования на улицах. Такие данные предоставил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков, сообщает karelinform.ru. Скользкие тротуары за пять дней стали причиной переломов, вывихов, растяжений.

Михаил Охлопков рекомендует жителям передвигаться медленными шашками. Важно выбирать удобную обувь: она должна плотно прилегать к ноге и быть не на высоком каблуке. Также при выборе стоит обращать внимание на подошву.

Ранее мы сообщали, что на заснеженных дорогах Карелии массово происходят ДТП.