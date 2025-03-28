В Подольском краеведческом музее открыли выставку, посвященную 80-летию Победы

В Подольске начала работу выставка «Великая Война — Великая Победа!», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Выставка представлена в Подольском краеведческом музее. Ее открытие посетили восьмиклассники лицеев № 1 и № 23.

Ребятам представили презентацию «СССР и Германия перед войной. Великая Отечественная война 1941-1945гг.». Особое внимание было уделено Московской битве и участию жителей Подольска в этом сражении.

Экспозиция открыта до конца июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил ветерану из Балашихи Александру Золотову звание «Почетный гражданин Московской области».