Во Владивостоке продают дом стоимостью 80 млн руб.

Во Владивостоке на рынке недвижимости предлагают дорогие дома с уникальным интерьером, сообщил vostokmedia.com. Редакция составила ТОП-3 дорогих домов.

По информации издания, первое место в рейтинге занял дом стоимостью 80 млн руб. Двухэтажный коттедж площадью 340 кв. м находится в Седанке. Спальные комнаты размещены на втором этаже. На территории участка расположен гостевой дом, котельная, постирочная, спортивный зал, гараж, детская площадка и сад. Лестница в доме изготовлена из африканского красного дерева.

Второе место издание присвоило дому стоимостью 52 млн руб. Трехэтажный дом просторный. На третьем этаже находится массандра. В доме гостиная с камином, зимний сад, кухня-столовая. На втором этаже расположены все спальни. В каждой комнате предусмотрен выход на балкон. Дизайн выбран в светлых оттенках.

Третье место рейтинга редакция присвоила коттеджу площадью 195 кв. м. В доме из бруса два этажа. В рамках дизайнерской затеи акцент сделан именно на брусе. На придомовой территории есть зона барбекю, отдельный гараж и недостроенная баня (залит фундамент). С террасы можно наблюдать море.

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