Риелтор Шурыгин назвал способы выгодно арендовать загородный дом в разгар сезона

Эксперты утверждают, что в текущем году спрос на аренду загородной недвижимости вырастет на 10%. Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин рассказал, на какие цены ориентироваться и где в Московской области снимать дешевле. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в целом разброс цен на аренду загородных домов в Подмосковье всегда большой. Так, существует ближнее, среднее, дальнее Подмосковье, а также формат дачи тоже самый разный — от дома для круглогодичного проживания до старого домика без удобств. Таким образом, стоимость аренды зависит от конкретного дома, поселка, расстояния, года постройки, ремонта, наличия бани, участка и прочего. Наиболее дорогими популярными направлениями являются Истра, Красногорск, Одинцово, Рублево-Успенское шоссе. Намного дешевле снять жилье в дальнем Подмосковье.

Эксперт добавил, что ряд людей также не боятся искать дачи даже за пределами столичного региона, поскольку там они доступнее по цене. При этом стоит помнить, что наиболее дешевые дачи значительно удалены от крупных городов, железнодорожных станций и автобусных остановок, поэтому указанные варианты больше подойдут владельцам автомобилей.

Ранее эксперт Ракута пояснил, почему прогнозы о снижении стоимости недвижимости не оправдались.