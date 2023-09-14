Во Владивостоке разработали мастер-план городской агломерации

В разработке приняло участие 15 тысяч жителей Владивостока разной возрастной категории и социального статуса. Жители города заинтересованы в том, чтобы Владивосток развивался системно. Планы расписаны до 2050 года. Теперь предстоит задача их реализовывать.

Константин Шестаков назвал следующий этап работы – графический перенос информации на план. В мастер-плане указано, где будут построены новые государственные медицинские учреждения и общеобразовательные школы, многоэтажные дома. Также особое внимание уделено, где будут проходить дороги. Все это будет выполнено во время первого этапа выполнения работ.

После внимание будет уделено автобусным остановкам и станциям, увеличению железнодорожного полотна, строительству новых гражданских инфраструктурных объектов.

Президент России Владимир Путин ознакомился с планом во время ВЭФ-2023. Презентацию проводил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее сообщали, что в рамках ВЭФ-2023 прошли необычные спортивные соревнования.