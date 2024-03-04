Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника

Главк СК по Приморскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела по факту выявленного в сети видео, на котором мужчина на памятник «Батарея Поспеловская» наносит надпись при помощи аэрозольного баллончика.

Памятник расположен в городе Владивостоке. Является памятным знаком на местах боевых действий. Агентство РИА Новости отмечает, что мужчина нанес на памятник надпись «Akosh+Sasha». Видео появилось в социальной сети. Вероятно, таким образом мужчина признавался в любви своей девушке.

Следователи провели осмотр. Убедились, что надпись, действительно, была нанесена на памятнике. Обнаружили рядом пустой баллончик. На данный момент ищут свидетелей происшествия, с некоторыми из которых уже провели беседу. Также были назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливается личность неизвестного мужчины.

«Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» во Владивостоке, входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900—1902 года. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает главк СК по Приморскому краю.

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