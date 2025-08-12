Во время дождя дорожники заасфальтировали целую улицу в Красноярске

В Красноярске подрядчик во время дождя заасфальтировал дорогу на Ярыгинском проезде, сообщил prmira.ru.

Корреспондент «Проспекта Мира» стал свидетелем того, как специалисты асфальтировали дорогу во время дождя в вечернее время суток. Он снял работу дорожников на видео: по одной полосе проезжают автомобили, на второй части дороги ведут работы по укладке асфальта. Видно, как во время дождя работает техника. Видео было снято в понедельник, 11 августа.

Во вторник, 12 августа, корреспондент «Проспекта Мира» прибыл на улицу, где вечером велись работы. По его данным, подрядчик уложил асфальт по всей улице. На видео видно, что по новой дороге проезжают автомобили. Вдоль нее виднеются лужи, которые не успели испариться.

В департаменте горхозяйства и транспорта по запросу «Проспект Мира» проинформировали, что после укладки асфальта специалисты берут его пробы. На участке, где работы велись во время дождя, будут выполнены дополнительные проверки. Принимать объект с нарушениями в ведомстве не намерены. В случае выявления некачественных проб оплачивать работы также не будут.

«Подрядчик будет переделывать их за свой счет», — проинформировали в департаменте горхозяйства и транспорта.

Ранее сообщалось, что троллейбус с пассажирами провалился в размытую ливнем огромную яму в Казани.