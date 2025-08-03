Троллейбус с пассажирами провалился в размытую ливнем огромную яму в Казани

В столице Татарстана, городе Казань, случилось серьёзное повреждение дорожного покрытия. В результате инцидента образовался провал в асфальте и грунте, что было зафиксировано на видео, опубликованном телеканалом «Рен-ТВ».

По имеющейся информации, в результате происшествия никто не получил травм. В момент обрушения грунта в салоне находились люди.

«Асфальт провалился под троллейбусом в Казани, сообщают местные жители. Инцидент произошел на улице Сахарова», — отмечается в публикации.

На видео, снятом на месте аварии, можно заметить, как троллейбус небесного цвета оказался в ловушке из-за глубокой ямы. Передняя и задняя части кузова находятся на поверхности асфальта, но не касаются его. Это произошло за пределами колёсной базы транспортного средства. В это время на улице шел сильный ливень.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за ливней произошло обрушение автомобильного моста.