Во время матча умер 26-летний известный футболист из Подмосковья

По информации канала, матч проходил в Подольске. Местный ФК «Парковый» встретился на поле с командой «Нара» из Наро-Фоминска. Игроку Калмыкову стало плохо на 60-ой минуте матча. Молодой человек потерял сознание. Его оперативно вынесли за пределы площадки, чтобы в более удобных условиях оказать первую медицинскую помощь. Сразу вызвали бригаду скорой помощи. Реанимировать футболиста пытался спортивный врач, но все попытки оказались безуспешными.

По данным канала, по факту летального исхода будет проведена проверка. Боль утраты переживает супруга спортсмена. Пара воспитывала маленькую дочь. В день матча футболист не жаловался на плохое самочувствие. Перед игрой вел себя обычно и спокойно. Однако некоторые проблемы со здоровьем имелись — частые носовые кровотечения. Медики следили за его состоянием. Кроме того, футболист регулярно проходил медицинское обследование, отметили близкие спортсмена.

«Матч в итоге закончился со счетом 7-2 в пользу команды из Подольска», — отметил SHOT.

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