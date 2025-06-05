Спустя девять лет пропавшую в Петербурге девушку нашли в неожиданном месте

В телеграм-канале СК по Петербургу сообщили о том, что пропавшая девять лет назад (в 2016 году) девочка найдена живой. Но история, как пишет «КП-Петербург», оказалась более запутанной.

Так, девочка ушла из больницы еще 25 декабря, куда была госпитализирована на плановую операцию. Но потом в палате ее не обнаружили — там остались только вещи и документы. Также подросток удалила все свои страницы в социальных сетях, она была объявлена в розыск.

По факту пропажи подростка возбуждалось уголовное дело следователями СКР, и во время расследования было установлено, что ребенок мог обидеться на то, что родственники не поздравили ее с днем рождения. Но рассматривалось несколько версий, в том числе и несчастный случай.

В итоге 2 июня текущего года камеры видеонаблюдения в Сестрорецке идентифицировали ее личность, вскоре следователи вызвали ее на допрос. Она рассказала, что ушла из больницы по своей воле, так как не хотела делать операцию. Потом все девять лет она почти не выходила на улицу, опасаясь, что ее найдут. По данным журналистов, пропавшая сначала жила у подруги, а потом нашла мужчину и родила ему двоих детей. Правда, ни у кого из них нет документов.

Напомним, что ранее стало известно, что пропавшего без вести бойца СВО нашли и опознали по ДНК.