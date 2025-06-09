Во время поиска в общежитии Кузбасса должника по алиментам обнаружили федеральную преступницу

Во время планового рейда в общежитии Кузбасса обнаружили федеральную преступницу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

По данным ведомства, гражданку разыскивали сотрудники правоохранительных органов за совершение особо тяжкого преступления. Судебные приставы разыскивали гражданина, который нарушал требования законодательства РФ, не являлся по требованию судебного пристава-исполнителя и не выплачивал алименты несовершеннолетнему ребенку. Во время планового рейда в общежитии они заметили женщину, которую ранее видели на ориентировках. Специалисты решили разобраться в ситуации и оказались правы в своем предположении.

«Судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу вновь доказали высокий профессионализм при несении службы», — указано в сообщении ведомства.

По данным издания, задержанная может быть причастна к организации крупного канала по сбыту запрещенных препаратов. Она могла предоставлять поддельные документы, поэтому долгое время у сотрудников правоохранительных органов не получалось установить ее местонахождение. Правоохранители разбираются в ситуации.

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