Блогер Васильев пояснил важность масштабного рейда в «Москва-Сити»

По словам блогера Стаса Васильева, в деловом комплексе «Москва-Сити» необходимо провести масштабный рейд. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что апартаменты там покупают и арендуют «наиболее бесполезные члены общества и подонки»: «эффективные менеджеры», криптомошенники и инфоцыгане. Их нужно проверить на неуплату налогов и отмывание денег.

Ранее сообщалось, что видео ограбления курьера с 127 млн руб. в «Москва-Сити» попало в Сеть.