Десятки петербуржцев оказались заблокированы в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Десятки туристов из Санкт-Петербурга уже много часов находятся в вынужденном простое в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха. Рейс SM 901 авиакомпании Air Cairo, выполнявший перелет для туроператора Fun Sun, был отложен на неопределенный срок, оставив пассажиров, включая детей и беременных женщин, без четкой информации, сообщила «Фонтанка».

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет, который должен был прибыть в северную столицу в 5:00 утра 14 ноября, ожидается только к 21:20. Соответственно, задержан и обратный рейс.

Как сообщают пассажиры в редакцию «Фонтанки», ситуация развивалась постепенно: первоначально вылет несколько раз переносился, а затем пассажирам объявили о замене воздушного судна по «причинам безопасности». Людей разместили в бизнес-зале, который не рассчитан на такое количество человек: «Туристы, можно сказать, забаррикадировались в лаундж зоне».

«Ситуация накаляется, сотрудники настаивают, чтобы туристы покинули территорию аэропорта на каких-то мнимых автобусах в какие-то мнимые отели без конкретного ответа по времени отправки рейса», — делятся очевидцы.

На утро 14 ноября информация о новом времени вылета так и не появилась. По сообщениям пассажиров, в бизнес-зале начались проблемы с обеспечением едой и питьевой водой. Консульский отдел рекомендует пассажирам решать вопросы напрямую с авиакомпанией, представителей которой в аэропорту не наблюдается.

