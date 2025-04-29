Во время судебного заседания кузбассовец целился в судью прутом, который оторвал от клетки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на следственный комитет и региональную прокуратуру.

По информации издания, 14 ноября 2024 года проходило судебное заседание. В зале присутствовал обвиняемый, который находился под стражей.

«Обвиняемый, участвующий в процессе в качестве подсудимого и содержащийся в связи с этим под стражей, отломил от двери защитной кабины металлический прут и с целью убийства бросил его острием в председательствующего судью с расстояния около 5 метров», — сообщила прокуратура Кузбасса.

В ведомстве отметили, что один из сотрудников конвойной службы оперативно отреагировал на опасность. Он схватил обвиняемого за руку, чем изменил траекторию полета прута. Острый предмет врезался в стену. Обвиняемый с применением нецензурной лексики обратился в адрес сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил СК Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что правоохранители запротоколировали факт попытки убийства судьи. Они провели расследование, в том числе изучили камеры видеонаблюдения. Материалы дела переданы в суд для детального рассмотрения. В день происшествия в зале суда гражданину должны были вынести приговор по нескольким статьям. Теперь ему грозит пожизненное заключение в колонии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Януковича к 15 годам за побег.