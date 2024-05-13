Во время свадебного фестиваля на выставке-форуме «Россия» поженились сотрудники УК «Кузбассразрезуголь»

Во время свадебного фестиваля на выставке-форуме «Россия», приуроченного празднованию Года семьи, поженились сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» Диана и Сергей, сообщает sibdepo.ru .

В мероприятии приняли участие около 150 пар. Диана и Сергей решили продемонстрировать участникам, как принято праздновать свадьбу у телеутов. Влюбленные признались, что рады тенденции, которая активно продвигается в России: в большой и многонациональной стране с разными культурами и религиозными взглядами люди научились уважать друг друга.

«Очень приятно ощущать себя частью огромной страны, одновременно богатой и природными ресурсами, и многообразием национальных культур. В России сейчас живет около 2,5 тысяч телеутов, и мы видим, как много делается в Кузбассе для сохранения наших традиций и обычаев», — поделилась невеста Диана Сатина.

Помощник машиниста тепловоза Сергей и приемосдатчик в службе поставки груза и багажа Диана славят Россию также из-за того, насколько страна богата на различные полезные ископаемые.

Молодожены прибыли на церемонию в традиционных костюмах телеутов, вышитых местными мастерами бисерами и украшенных бусами, шелковыми нитками и вышивкой ручной работы.

Церемония прошла в воскресенье, 12 мая. В народе в этот день празднуют Красную горку. С Масленицы и до Красной горки (Фомино воскресенья) венчания были запрещены. Народу необходимо было сначала выдержать пост, а затем дать своей душе возможность прочувствовать смысл великого дня, когда Христос Воскрес. Считается, что заключенные на Красную горку браки самые крепкие.

Ранее мы сообщали, что на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ поженились две пары влюбленных из Подмосковья.