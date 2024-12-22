Удары ВСУ беспилотниками и дальнобойными ракетами по российским города, расположенным далеко от линии фронта, бесполезны в военном плане, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в Эфире своего YouTube-канала Deep Dive, комментируя вчерашнюю атаку по Казани.

Цель таких атак, отметил Дэвис, — повысить градус эскалации.

Однако, заверил эксперт, главе киевского режима не удастся добиться желаемой цели, так как он не может выдержать прямую конкуренцию с РФ.

Действия Зеленского Дэвис сравнил с попыткой разворошить улей палкой.

По его словам, сложно понять, что делает правительство Зеленского и чего именно они хотят добиться, но от их действий страдают простые украинцы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский потребовал усилить Украину в трех направлениях.