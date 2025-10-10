«Во всем нужно знать меру»: эксперт Роспотребнадзора рассказала о качестве сосисок в магазинах

Эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин выступил с инициативой о введении ограничений на реализацию продуктов питания, признанных вредными для здоровья. В перечень таких товаров попали популярные у российских потребителей сосиски. REGIONS разбирался , насколько оправданы подобные опасения относительно этого продукта.

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева придерживается иной точки зрения. Специалист уверена, что на полках магазинов присутствует достаточное количество качественных и безвредных сосисок. Ключевым фактором, по ее словам, является грамотный выбор продукта и отказ от его ежедневного употребления.

«Во всем нужно знать меру. Конечно, ежедневное употребление переработанного красного мяса несет определенные риски для здоровья, в том числе и из-за того, что эта продукция подвергается копчению или в состав продукта входят пищевые добавки, но их содержание строго нормируется. Мы проводим очень много надзорных мероприятий, исследуется большое количество продукции. И проблемы с некачественными и тем более опасными сосисками мы не выявили», — рассказывает эксперт Надежда Раева.

Эксперт Раева признает, что ассортимент включает как изделия из высококачественного сырья, так и произведенные из более дешевых компонентов, однако все они соответствуют установленным нормативам безопасности. Раева отдельно подчеркнула, что к продукции, предназначенной для детского питания, предъявляются особые требования — она проходит обязательную государственную регистрацию с подтверждением полной безопасности для здоровья, а при ее изготовлении используется исключительно качественное сырье.

«Каждый вправе выбрать, что ему нравится, исходя из своих вкусовых предпочтений и состояния своего кошелька. Но если говорить именно о качественном продукте, то он должен состоять из натуральных компонентов. Это свинина, говядина, может быть птица, соль, специи. Возможно использование допустимых пищевых добавок, таких как каррагинаны — влагоудерживающие агенты, без которых мы просто не сможем сформировать эту сосиску», — объяснил специалист.

