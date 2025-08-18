Во Всемирный день бездомных животных подопечным приюта подарили минуты внимания

Во Всемирный день бездомных животных ямальские сотрудники МЧС России посетили приют в Салехарде, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщение регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По информации издания, сотрудники регионального МЧС подарили подопечным приюта минуты внимания — главное, в чем особенно нуждаются бездомные животные. Кроме того, чрезвычайные сотрудники привезли 250 км корма и передали вещи, необходимые сотрудникам приюта для ухода за питомцами. В приюте проживает 460 животных.

«Ни один хвостатый не остался без внимания и ласки», — отмечено в сообщении МЧС.

Ведомство опубликовало фото, как собаки радовались игре с сотрудниками. Снимки были отмечены пользователями положительными реакциями.

День бездомных животных в 2025 году отметили 16 августа. Цель — привлечь внимание людей к животным, у которых нет дома. По всему миру проходят просветительские и разъяснительные лекции. По инициативе Международного общества прав животных праздник отмечают каждый год в третью субботу августа. В этот день принято проводить благотворительные акции, одним из форматов которых выступает посещение специализированных центров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для приютов бездомных животных собрали более 2,5 тонны помощи.