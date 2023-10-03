Во Всемирный день трезвости депутат Госдумы Хамзаев обратился к президенту Зеленскому

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пройти лечение, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, пишет агентство « РИА Новости ».

«В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение», - сказал Султан Хамзаев РИА Новости.

Депутат Султан Хамзаев отметил, что в США не считают зазорным проблемы с алкоголизмом. Часто известные актеры открыто рассказывают о своей зависимости. Спикер призвал Владимира Зеленского поступить так же и начать бороться с проблемой.

Спикер рекомендовал сенаторам США при выделении средств Украине учесть еще одну графу. Деньги необходимы лично для Владимира Зеленского, которому стоит пройти курс реабилитации.

Султан Хамзаев считает, что Владимир Зеленский может скооперироваться с сыном президента США Джо Байдена, у которого есть аналогичные проблемы.

Ранее актер, который сыграл знаковую роль в эпопее «Властелин колец», также рекомендовал Владимиру Зеленскому найти престижную клинику для лечения от наркотической и алкогольной зависимости.