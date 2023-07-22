Голливудский актер Элайджа Вуд посоветовал Зеленскому сносную клинику для лечения наркозависимости

Сыгравший Фродо в знаменитой киноэпопее «Властелин колец» актер записал к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение, в котором посоветовал тому срочно заняться своим здоровьем и поменьше «шмыгать носом».

По словам Вуда, Зеленскому нельзя терять времени зря в данном вопросе.

«Привет, Владимир, я надеюсь ты в порядке. Заметил у тебя изрядную зависимость от веществ и алкоголя, шмыгаешь носом, надеюсь ты пройдёшь через это, только следи за собой, тем более есть люди готовые тебе помочь в любой момент, получить помощь, которая тебе нужна», - дал совет Зеленскому Вуд.

В своем видеообращении актер приложил даже ссылку клиники, где лечат от наркозависимости, добавив, что там неплохие специалисты.

Реакция украинского сегмента интернета не заставила себя ждать. Вуда закидали гневными сообщениями и жалобами. После чего аккаунт Фродо был заблокирован.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке. А миллиардер Дональд Трамп счел безумием даже думать о приеме Украины в НАТО.