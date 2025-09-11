Во Всероссийский день трезвости психолог назвала ранние признаки алкоголизма
Психолог отделения медицинской реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера Юлия Русских назвала пять признаков ранней стадии алкоголизма, сообщил sovainfo.ru.
Эксперт отметила, что часто человек на ранней стадии алкоголизма не замечает проблем. Обычно он отрицает факт зависимости, что усложняет лечение. Психолог назвала признаки, на которые в первую очередь стоит обратить внимание родным.
По мнению эксперта, проблема начинается с момента, когда человек не может своевременно остановиться. Он не контролирует количество выпитого, а после замечает ухудшение здоровья, в том числе в случае отказа от алкоголя: депрессивное настроение, дрожь по телу, необоснованная тревога. На работе у человека чаще обычного возникают конфликтные ситуации, с родными теряется связь. Кроме того, наблюдаются финансовые сложности.
Психолог считает тревожным момент, когда человек начинает воспринимать алкоголь как способ решения проблем и психологического облегчения. Если окружающие замечают изменения, то стоит насторожиться. Такому человеку в первую очередь требуется поддержка близких людей. Психологическая зависимость от алкоголя — это вызов, который можно преодолеть. Для решения проблемы необходимо запастись терпением. Ситуация может измениться только через время после упорных стараний.
«Отказ от алкоголя может открыть дверь к новой, более здоровой и счастливой жизни», — подытожила психолог.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести квоты на алкогольные магазины.