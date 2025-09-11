В России могут ввести квоты на алкогольные магазины

В России рассматривают новые ограничения на продажу алкоголя, включая возможное введение квотирования числа точек продаж в зависимости от численности населения. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Так юрист прокомментировал информацию о запрете на реализацию алкогольной продукции во дворах жилых домов Московской области, который вступил в регионе в силу с 1 сентября.

Согласно возможной схеме квотирования, на одну тысячу жителей может приходиться не более одного алкогольного магазина.

По словам Шапкина, в Подмосковье выбран мягкий подход при реализации новых правил — существующие магазины продолжат работу до окончания срока действия лицензий, но новые лицензии выдаваться не будут, если вход в магазин выходит во двор многоквартирного дома.

«Теоретически последний такой магазин закроется в 2030 году. Я думаю, что в перспективе двух лет будет обсуждаться право регионов квотировать число точек продажи алкоголя в зависимости от численности населения. Например, один магазин на 1 тыс. жителей», — добавил эксперт.

Он также добавил, что в перспективе двух лет планируется обсуждение права регионов самостоятельно квотировать число точек продажи алкоголя. Тема размещения магазинов в жилых зонах может стать дополнительным условием для получения квоты.

