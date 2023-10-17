Во втором регионе РФ намерены запретить склонение женщин к абортам

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров представил депутатам местной думы законопроект для рассмотрения, который направлен на защиту прав беременных женщин, сообщается на сайте регионального парламента.

В Мордовии подобный законопроект уже принят на региональном уровне. Человек, который склоняет женщину согласиться на аборт, должен заплатить штраф. Размер штрафа зависит от гражданства: для россиян от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранных жителей от 10 до 20 тысяч рублей.

Также значение имеет юридический статус: для должностных лиц сумма наказания начинается о 25 тысяч и заканчивается 50 тысячами рублями, для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

«Склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области запрещается», - говорится в проекте.

За склонение к аборту теперь хотят привлечь к административной ответственности и жителей Тамбовской области.

Запрещены манипуляции любого способа: подкуп, угрозы, шантаж, обман иди другие методы. Медики освобождаются от действия данного законопроекта. Если доктор сообщает женщине о необходимости искусственного прерывания беременности по медицинским показателям, это не может считаться давлением.

Иногда женщины решаются на искусственное прерывание беременности самостоятельно. Россиянки перечислили причины: страх мобилизации отцов детей, СВО, желание построить карьеру или самореализоваться.