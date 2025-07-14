Вода доходит до колена: жители ХМАО делятся фото последствий ливня

Жители Нижневартовска в соцсетях рассказали о серьезных разрушениях и потопах после ливня: затопленные дома, поврежденные автомобили и сломанные деревья, сообщил muksun.fm.

По информации издания, улицы города затоплены. Местные жители рассказали, что вода достигает уровня колена. Проезжая часть практически превратилась в искусственную реку. На некоторых участках проехать невозможно. Горожане не исключают, что ливневые канализации засорены. По информации издания, обслуживающие организации регулярно очищают их от бытового мусора. В мэрии рассказали, что причина подтопления связана с большим количеством осадков. Представители администрации будут решать проблему.

«Сейчас разработан проект обустройства дополнительных и ливнеприемных колодцев и соединение с более мощной системой, определен подрядчик для выполнения работ. Планируемый срок завершения — середина августа», — разъяснили в мэрии.

По данным издания, несколько деревьев упали. На улицах встречаются ветки, преграждающие дорогу. Некоторые деревья свалились на припаркованные во дворе автомобили. Горожане выкладывают в соцсетях фото — в машинах выбиты стекла. Вартовчане сообщили, что слышали вой сирены в районе набережной. Они предполагают, что сирена информировала о стихийном бедствии.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Москве ожидается опасное усиление ветра и сильные грозы.