Скулы, брыли и иглы: косметолог объяснила, что на самом деле произошло с лицом Баскова

Поклонники Николая Баскова в последнее время все чаще обсуждают его осунувшееся лицо и резкие скулы — врач-косметолог Марина Колесникова объяснила, что на самом деле стоит за новым обликом 49-летнего певца и почему это не повод для паники. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Специалист обратила внимание, что артист заметно похудел, и именно это стало главной причиной визуальных перемен. При снижении веса объем подкожно-жировой клетчатки уменьшается, и тогда проступают индивидуальные особенности анатомии: может появляться избыток кожи, обозначаться брыли, углубляться носогубные складки и меняться контуры нижней трети лица. По словам Колесниковой, у Баскова эти процессы проявились достаточно ярко, но это естественная реакция организма на потерю килограммов, а не признак болезни или неудачной пластики.

При этом косметолог допустила, что певец не ограничился только диетой и мог прибегнуть к малоинвазивным процедурам, чтобы смягчить возрастные изменения и придать коже тонус. Она предположила, что речь может идти о микроигольчатом RF-лифтинге или мезотерапии — такие методы помогают подтянуть ткани и освежить цвет лица без хирургического вмешательства.

Однако Колесникова подчеркнула, что по одним лишь фотографиям невозможно точно определить, какие именно процедуры были проведены. По ее мнению, главное, что бросается в глаза, — работа велась аккуратно, с сохранением индивидуальности артиста, а не с попыткой сделать из него кого-то другого.

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