Птицефабрика в Егорьевске расширит производственные мощности на двух площадках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, «Егорьевская птицефабрика» получила разрешение на строительство двух новых птичников в деревне Михали. Общая площадь объектов составит около 4 тыс. кв. м. Также будут реконструированы производственные мощности в деревне Никиткино.

Общий объем инвестиций составит ₽144 млн. Расширение позволит увеличить мощность предприятия на 1 260 тонн в год.

Объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно в текущем и следующем годах.

Кроме того, компания планирует запустить в 2026 году собственный комбикормовый завод за ₽345 млн. Мощность предприятия составит 20 тыс. тонн в год. С его вводом будет создано 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедове построят современный пищевой производственный кластер.