Вода из соседской квартиры: депутат Панеш расписал пошаговую инструкцию для пострадавших

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT рассказал о порядке действий для россиян, пострадавших от затопления квартиры нерадивыми соседями. Парламентарий подробно описал алгоритм, который поможет законно взыскать компенсацию, если виновники отказываются платить добровольно.

Первое и самое важное, по словам депутата, — оперативно остановить воду. Если хозяев квартиры сверху нет на месте, необходимо без промедления связаться с аварийной службой управляющей компании, чтобы специалисты перекрыли стояк. Следующий обязательный этап — вызов представителей УК для фиксации случившегося. Именно акт о заливе ляжет в основу всех дальнейших претензий и разбирательств.

«Можно обратиться к независимым оценщикам, которые подготовят отчет о стоимости восстановительного ремонта. Это платная услуга, но эти расходы потом можно будет взыскать с виновника. Оценка должна проводиться до того, как вы начнете делать ремонт. Квартиру нужно сфотографировать или снять на видео — желательно с привязкой к дате (например, с газетой или телефоном, где видно число). Все чеки на пострадавшую мебель и технику тоже лучше сохранить», — посоветовал собеседник RT.

Панеш подчеркнул: документ должны подписывать три стороны — пострадавший жилец, сотрудник управляющей компании и, в идеале, сам виновник происшествия. В акте необходимо детально зафиксировать все обстоятельства: точную дату и время инцидента, причину аварии и исчерпывающий перечень повреждений. Важно не просто указать «следы воды», а описать конкретные последствия — насколько промокли стены, потолок и пол, пострадала ли мебель или бытовая техника, где именно обнаружены дефекты.

Когда акт составлен, депутат советует переходить к оценке материального ущерба. И лишь собрав все документы, можно обращаться к виновнику с письменной претензией, требующей возмещения убытков.

«Это досудебный порядок, обязательный для дальнейшего обращения в суд. В претензии укажите свои требования, приложите копии акта и отчета оценщика, установите срок для добровольной выплаты. Отправлять претензию нужно заказным письмом с уведомлением и описью вложения, чтобы у вас осталось доказательство, что сосед ее получил», — порекомендовал Панеш.

