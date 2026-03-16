Вода не уходит: суд признал администрацию Белова виновной в подтоплении домов

По данным пресс-центра, поводом для разбирательства стал иск прокурора, который выявил нарушение прав местных жителей на безопасные условия жизни. Как установлено в ходе проверки, подтопление домов грунтовыми, талыми и дренажными водами произошло из-за отсутствия надлежащей системы водоотведения. Муниципальные власти, по мнению надзорного ведомства, не приняли должных мер для минимизации ущерба и устранения проблемы.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал городскую администрацию исправить ситуацию. Властям предстоит разработать проект водоотведения для целого ряда территорий, включая микрорайоны «Треугольник», «Совхозный», поселки Новый Городок и Бабанаково, а также десятки улиц и переулков в разных частях округа.

«Администрация обязана исполнить проектные решения, разработанные специализированной организацией, в течение 12 месяцев с момента получения готового проекта», — сообщил телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

