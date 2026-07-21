Вы пьете воду, а организм умирает: как скрытое обезвоживание разрушает печень, сердце и кишечник

Вы пьете воду, но чувствуете усталость, сухость кожи и запоры? Возможно, ваш организм уже страдает от скрытого обезвоживания — состояния, которое незаметно разрушает печень, сердце и кишечник, предупредила гастроэнтеролог Наталья Конюхова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснила, что при длительной нехватке воды нарушается секреция пищеварительных соков: пища перестает нормально расщепляться, в кишечнике начинаются процессы брожения и гниения. Это не просто вздутие и дискомфорт, а реальная угроза для печени, которая вынуждена нейтрализовать огромное количество токсинов. Одновременно толстая кишка, пытаясь сэкономить влагу, «высасывает» последние капли из отходов, делая стул плотным и твердым. Итог — запоры, анальные трещины, геморрой и дивертикулез.

Но самое опасное, по словам Конюховой, происходит с кровью. При дефиците жидкости она становится густой и вязкой, сердцу приходится качать ее с удвоенной силой, что поднимает давление и в разы увеличивает риск образования тромбов. Инсульты и инфаркты — не просто страшилки, а реальные последствия того, что вы недопиваете всего пару стаканов в день. При этом чувство жажды часто притупляется из-за стресса или возраста, и человек даже не подозревает, что его организм давно бьет тревогу.

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