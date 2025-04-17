«Вода умирает»: экологи сообщили о загрязнении водоемов Тюменской области

Эколог Ирина Гаврина высказала мнение, что одна из причин катастрофической ситуации — несвоевременное реагирование на проблему. По ее мнению, важно регулярно мониторить качество воды.

«Мы не видим, что вода умирает, пока это не становится очевидным: когда гибнет рыба, когда запах становится невыносимым», — отметила в разговоре с «Нашим городом» эколог Ирина Гаврина.

Гидролог Сергей Демченко высказал мнение, что проблема актуальна для всей России, а не только для одного региона. По его мнению, в стране отсутствовала долгосрочная стратегия по сохранению водных объектов.

По данным издания, власти и различные компании предпринимают усилия для изменения ситуации. Например, в озеро Тихое (Цыганское) завезли рыбу. Сотрудники компании «Брусника» проводили аэрацию воды, удаляли углекислый газ и сероводород. Рыба все равно погибла. В организации проинформировали, что в 2025 году в озеро планируется выпустить дополнительное количество микроводорослей. Эколог высказали мнение, что для очистки водоемов требуется много времени.

Ранее сообщалось, что петербуржцы массово откликнулись на призыв помочь жабам перейти дорогу.