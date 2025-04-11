Петербуржцы массово откликнулись на призыв помочь жабам перейти дорогу

В Петербурге завершилась регистрация на акцию «Дорогу амфибиям!» — за 7 часов подано 702 заявки на участие. Об этом пишет РИА Новости.

В Санкт-Петербурге завершилась регистрация на акцию «Дорогу амфибиям!», направленную на помощь жабам в период весенней миграции. Как сообщили в городском комитете по природопользованию, за 7 часов было подано 702 заявки.

С приходом тепла серые жабы начинают миграцию к местам нереста — в заказнике «Сестрорецкое болото» они перемещаются из леса к Сестрорецкому разливу, а затем возвращаются обратно. Один из самых опасных участков на пути амфибий — дорога к Глухому озеру, рядом с музеем «Шалаш В. И. Ленина».

Волонтёры в рамках акции помогают животным пересечь проезжую часть, чтобы сохранить популяцию. Организаторы просят горожан, не прошедших инструктаж, не трогать жаб, чтобы не нанести им вред.

При необходимости регистрация на участие может быть открыта вновь.

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