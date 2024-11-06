Водитель-иностранец не пустил девушку с коляской в автобус в Нижнем Тагиле

Представитель одной из фирм-перевозчиков в Нижнем Тагиле рассказал, что водители не имеют право не пускать пассажиров с колясками, сообщил tagilcity.ru.

Пользователь соцсетей рассказал, как стал очевидцем нарушения прав мамы с коляской. Возле поликлиники Нижнего Тагила находится остановочный комплекс. Девушка возвращалась из больницы с ребенком. Водитель, который по утверждению очевидца, был неславянской внешности, запретил девушке посадку. Он заявил, что с коляской в салон заходить запрещено. Пассажиры были возмущены таким отношением.

В итоге девушка осталась дожидаться следующего автобуса. Интервал между автобусами — от 20 до 30 минут. Погода в этот день была неблагоприятная. Было очевидно, что ребенок приболевший. Представитель одной из фирм-перевозчиков уверен, что водитель нарушил права пассажирки.

«Даже если в автобусе нет низких ступенек или пандуса, всегда можно попросить ближайших мужчин о помощи. Это говорит о том, что нет никаких запретов на провоз колясок в салоне с пассажирами», — рассказали TagilCity.ru представители фирмы-перевозчика.

Собеседник уточнил, что конструкция коляски также не имеет никакого значения. Детская коляска относится к ручной клади, что не запрещено законодательством РФ.

Ранее сообщалось, что женщина в Карелии сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе.